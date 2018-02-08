Куди зник мільярд доларів, або Як можна рахувати обсяг української IT-індустрії

«Куди ж подівся понад $1 млрд, та чому різниця у підрахунках така значна?» — запитає допитливий читач. І буде правий: це цікаве запитання, в якому хтось може вбачати спотворення фактів або ж маніпуляції даними. Пропонуємо вам розібратися у хитросплетіннях цифр та звітів, щоби розставити всі необхідні крапки над «і» та дізнатися, як рахується дохід галузі різними організаціями, пишут AIN.UA .

Передісторія

Незважаючи на велику увагу до сфери інформаційних технологій та розробки програмного забезпечення в Україні, на сьогодні все ще не існує єдиного та одностайного підходу до підрахунку точних сум експортної виручки та визначення економічного фактору галузі. Так, у 2016 році обсяг експорту ІТ-послуг з України мав мінімум 3 (!) різні версії оцінки: від Державної служби статистики, НБУ та консалтингової компанії PwC.

Торік результати виглядали наступним чином:

PwC оцінила обсяг аутсорсингового ринку України у $3,2 млрд.

Згідно з даними НБУ експорт комп’ютерних та інформаційних послуг склав $2 млрд. Зверніть увагу, що до цієї суми не додано експортні доходи телеком-сегменту – це важливо, і до цього факту ми ще повернемося у тексті.

І найменшу цифру щодо експорту послуг надали у Державній службі статистики – всього $1,4 млрд.

Різниця у показниках трохи нагадує ту, яку ми маємо сьогодні?

Хто та як рахує

Пояснення таких розбіжностей (понад 40% різниці між кожним показником) криється у відмінності методологій підрахунку та даних, які бралися до уваги під час оцінки обсягів

експорту. На жаль, ми не маємо інформації стосовно системи підрахунків, які використовує Державна служба статистики.

У динаміці платіжного балансу НБУ міститься графа «Телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги», дані якої відображають валютну виручку сектору. Щоб мати цифру безпосередньо для ІТ-галузі, нам потрібно скласти показники комп’ютерних та інформаційних послуг, без врахування телекомунікацій. Але тут є нюанс.

Фактор, який відчутно впливає на офіційні фінальні цифри року від НБУ – неврахування у графі «Телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги» доходів, які отримують українські ІТ-компанії від консалтингу, аналітики бізнес-процесів та інших видів сервісів, що не передбачають передачу програмного продукту від виконавця до замовника.

Доходи від такої діяльності у звіті НБУ містяться у графі «Інші послуги». Проте «інші послуги» сьогодні складають відчутну частку доходів галузі, оскільки від звичного поняття «аутсорсинг» (виконання виробничих функцій) український ІТ-бізнес вже перейшов до розробки пакетів комплексних готових рішень для своїх замовників. Впливає на оцінку обсягів експортної виручки і використання індустрією моделі ФОП, яка замінює собою інструменти стимулювання галузі, що вже давно існують в інших країнах.

За словами експертів PwC, основна причина розбіжностей, які мають місце під час підрахунку виручки ФОП від нерезидентів, полягає у тому, що в описі наданих послуг часто фігурують маркери для зарахування виручки в статтю «Інші послуги».

Наприклад, іноді старші розробники надають послуги «Консультації команди розробників клієнта при розробці ПЗ». Оскільки у таких послугах немає факту передачі програмного коду, це може вважатись консультаційними послугами та підпадати під статтю «Інші послуги». Те саме стосується таких «айтішних» сфер, як бізнес-аналітика, тестування програмного забезпечення, UX/UI та інших напрямків робіт, результатом яких є звіти чи різного роду рекомендації.

Все це в жодному разі не свідчить про помилковість чи некоректність методології НБУ, яка повністю відповідає міжнародним стандартам.

PwC у своїх дослідженнях, на які спирається асоціація «ІТ України», використовує інший підхід і базується на затратній моделі, що була розрахована на основі даних, наданих безпосередньо ІТ-компаніями. Такий метод включає в себе всі фактори впливу та традиційно вважається прийнятним як індустрією, на чиє замовлення і було зроблено дослідження, так і експертною спільнотою.

Зауважимо, що кожен з підходів обчислення обсягів експорту ІТ-послуг має свої переваги та недоліки і в жодному разі не виключає та не спростовує один одного.

Тобто попередні фінансові результати за 2017 рік і від НБУ ($2,48 млрд), і від PwC ($3,6 млрд) є актуальними. Керуватися офіційними державними даними або ж інформацією, наданою міжнародною консалтинговою компанією – окремий вибір кожного.

Ріст галузі у 2017 за даними НБУ. Який він насправді?

Говорячи про цифри та результати року для галузі, слід зауважити, що остання інформація про зростання галузі інформаційних технологій на 7,6%, яка базується на попередніх даних НБУ та була оприлюднена деякими українськими ЗМІ, є помилковою. І ось чому.

За даними НБУ, експортна виручка від комп’ютерних та інформаційних послуг (саме ці послуги відповідають ІТ-індустрії у звіті Нацбанку) у 2016 році склала $2 млрд, з яких $1,97 млрд. становлять комп’ютерні послуги. Сума у $2,3 млрд, яка фігурувала у згаданих вище публікаціях у якості підсумкової для галузі у 2016 році, включає в себе експортний дохід від комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних послуг.

$2,48 млрд (попередній підсумковий результат від НБУ за 2017 рік) стосується доходів лише від комп’ютерних послуг, і дані про валютну виручку від інформаційних послуг поки що відсутні. Тобто озвучений нещодавно річний відсоток росту галузі у 7,6% не є правильним, оскільки у публікаціях порівнювались дещо відмінні за своєю суттю дані – сукупність трьох категорій послуг (комп’ютерні, інформаційні, телеком) зіставлялась лише з однією категорією (комп’ютерні послуги).

Якщо говорити про зростання ІТ-галузі у 2017 році, опираючись на наявні дані НБУ та відштовхуючись від порівняння коректних категорій (комп’ютерних послуг, експорт яких склав $1,97 млрд. та $2,48 млрд. у 2016 та 2017 рр. відповідно), то цей показник становитиме 26%. Проте і цей відсоток не є остаточним для галузі, оскільки у підрахунку відсутні дані щодо доходів від послуг інформаційних, які також є важливою складовою для українського ІТ.

У підсумку

Варто пам’ятати, що сьогодні все ще не існує єдиного та одностайного підходу до підрахунку експортної виручки української ІТ-галузі. Але консенсусу вдалося досягти в тому, що близько 90% учасників українського ІТ-ринку працюють над іноземними замовленнями, а в середньому у період з 2011 по 2016 рік індустрія виросла у 2,8 рази та невпинно продовжує зростати, не знижуючи темпів. І це, погодьтесь, чудово.

Сподіваємось, даним текстом нам вдалося внести деяку ясність стосовно того, звідки беруться та як рахуються ті чи інші цифри щодо діяльності вітчизняної індустрії інформаційних технологій.