В Москве задержали партнера Таруты по ИСД

Олег Мкртчан был гендиректором корпорации.

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В Москве задержан один из учредителей "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан, пишет МК.ru со ссылкой на свои источники, близкие к руководству ИСД.

"С нашей точки зрения, задержание в Москве может быть связано только с растратой средств, выделенных на проекты ИСД, на другие бизнес-проекты Олега Мкртчяна", - цитирует газета источник, близкий к украинскому руководству ИСД.

Источники "Новостей Донбасса" в московских бизнес-кругах подтвердили задержание Мкртчана.

Мкртчан родился в Армавире, Краснодарский край, РФ . Он являлся учредителем донецкого футбольного клуба "Металлург", который был расформирован в 2015 году. Владел миноритарным пакетом в 25% акций ИСД и был ее генеральным директором. По информации МК, имел отношение к управлению металлургическим комбинатом в подконтрольном группировке "ЛНР" Алчевске.

Еще один миноритарий ИСД Сергей Тарута является депутатом Верховной Рады Украины.