Forbes составил первый рейтинг богатейших людей из мира криптовалют

Крис Ларсен, 57 лет — $7,5 млрд-$8 млрд

Исполнительный председатель и бывший CEO Ripple — компания, которая занимается проведением международных банковских транзакций, используя блокчейн. В его персональном владении находятся 5,2 млрд XRP, выпущенного Ripple токена. Сама компания распоряжается 61 млрд XRP, капитализация этого актива — $95 млрд, пишут AIN.UA .

Джозеф Любин, 53 года — $1 млрд – $5 млрд

Уроженец Торонто и бывший топ-менеджер Goldman Sachs является одним из основателей блокчейн-платформы Ethereum. Также он основал компанию ConsenSys, у которой более 600 сотрудников и представительства в 28 странах. Ее специализация — помощь криптокомпаниям при запуске и выпуске токенов, а также консалтинг.

Чанпенг Зао, 41 год — $1,1 млрд – $2 млрд

Менее чем за семь месяцев Зао, более известный просто как CZ, основал крупнейший в мире криптообменник Binance. Набрав 6 миллионов активных пользователей, Зао расширил бизнес до трех стран в попытке избежать давления со стороны регуляторов.

Братья Уинклвоссы, 36 лет — $900 млн – $1,1 млрд

Тайлер и его брат-близнец Кэмерон стали героями одного из самых ярких камбэков в истории американского бизнеса. Они купили биткоин в 2012 году, когда спрос был невелик, и держали актив. А еще они создали в Нью-Йорке обменную биржу, которая недавно преодолела отметку в $300 млн ежедневных транзакций.

Мэттью Меллон, 54 года — $900 млн – $1 млрд

Наследник богатой банковской империи, Меллон занимается криптовалютами уже несколько лет, несмотря на предупреждения близких и друзей. Он был одним из первых инвесторов XRP, запущенного Ripple токена.

Брайан Армстронг, 35 лет — $900 млн – $1 млрд

В золотой лихорадке цифровой эпохи Армстронг именно тот парень, что зарабатывает на продаже лотков для вымывания золота. Брайан основал криптовалютную биржу Coinbase, самую популярную трейндинг-плошадку США , в 2012 году.

Мэттью Росзак, 45 лет — $900 млн – $1 млрд

Как говорит сам инвестор: «Я был очень удачлив и заявился рано». Он узнал о биткоине в 2011 году и был участником первых ICO. Кроме того, он всегда ищет «новеньких» — по словам Розсака, он подарил Биллу Клинтону и Ричарду Брэнсону их первые биткоины.

Энтони Ди Лорио, 43 года — $750 млн – $1 млрд

Ди Лорио вложил часть средств для основания блокчейн-платформы Ethereum, а также владеет рядом сторонних криптоактивов. Его стратегия проста — нужно входить рано, а как только актив подрастет и хорошо окупится, деньгами можно накачивать новый перспективный коин.

Брок Пирс, 37 лет — $700 млн – $1 млрд

Бывший актер детского театра, Пирс успел побывать основателем дюжины криптокомпаний, включая Mastercoin, Coinbase и Ethereum. Сейчас он грозится пожертвовать $1 млрд децентрализованному автономному комьюнити, которое будет зарегистрировано в качестве благотворительной организации — решения о распределении средств будут принимать при использовании блокчейна.

Михаэль Новогратц, 53 года — $700 млн – $1 млрд

Бывший миллиардер, а также известный хедж-менежер готовится совершить камбек в высшую лигу. Он занимается криптовалютами с 2013 года, а в два года назад покинул Fortress Investment Group, чтобы полностью сфокусироваться на этой сфере.

Брендан Блумер, 31 год — $600 млн – $700 млн

Уроженец штата Айова, бизнес которого сосредоточен в Гонконге, организовал одно из крупнейших ICO на сумму более $1 млрд для блокчейн-блатформы EOS.IO. Правда, первую продажу виртуального актива он совершил еще в 14 — тогда Блумер торговал ценными предметами в онлайн-играх.

Дэн Лаример, 35 лет — $600 млн – $700 млн

Софтерный инженер, который работал на американскую военную индустрию, пока не пережил экзистенциальный кризис и не ушел с работы. Дэн занялся созданием «системы, которая предложил жизнь, свободу и преуспевание для человечества». В итоге Лаример стоял у истоков трех блокчейн-платформ, включая EOS.IO.

Валерий Вавилов, 38 лет — $500 млн – $700 млн

На Валерия сильно повлияло то, как он наблюдал за финансовым коллапсом своих родителей, потерявших деньги при развале СССР — он заинтересовался сетями, которые не будут контролироваться из одного центра. А десятилетия спустя Вавилов учредил компанию Bitfury, которая занимается майнингом биткоинов.

Чарльз Хоскинсон, 30 лет — $500 млн – $600 млн

Хоскинсон ненадолго был CEO блокчейн-платформы Ethereum, пока совет директоров не заставил его уйти с должности. Следом Чарльз основал компанию IOHK, которая помогает внедрять криптовалюты и блокчейн корпорациям, государственным институтам и учебным заведениям.

Брэд Гарлинхаус, 47 лет — $400 млн – $500 млн

Этот выпускник Гарварда может похвастаться отличным резюме. Ранее он работал в AOL и Yahoo, а теперь является CEO Ripple.

Барри Сильберт, 41 год — $400 млн – $500 млн

Сильберт засветился на Уолл-стрит благодаря запуску проекта Second-Market — биржи ждя продажи «сложных» активов вроде акций в непубличных технологических компаниях. Его нынешние заботы это компания Digital Currency Group (владеет сайтом CoinDesk), а также вложения в криптокомпании вроде Coinbase и Ripple.

Виталик Бутерин, 24 года — $400 млн – $500 млн

Бывший друг Питера Тиля, Бутерин является создателем блокчейн-платформы Ethereum, капитализация которой перевалила за $100 млрд. Сейчас он сотрудничает с компаниями вроде Microsoft , BP и JPMorgan.

Тим Дрейпер, 59 лет — $350 млн – $500 млн

Дрейпер попросту вложился в биткоин до того, как это стало модно, а сейчас уверен в успехе начинания: «Я верю, что биткоин и криптовалюты будут двигателем большей части мировой торговли».

Сонг Чи-Хунг, 38 лет — $350 млн – $500 млн

Всего за четыре месяца его биржа Upbit стала самой популярной в Южной Корее, одном из крупнейших рынков биткоин-торговли. В декабре средний объем ежедневных транзакций достиг $4,7 млрд, а на пике доходил до $11 млрд.