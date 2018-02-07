Фонду гарантирования вкладов удалось вернуть 113 га в Киеве
Зафиксирован факт незаконного вмешательства в госреестр.
Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось вернуть 113,5 га земли в Оболонском районе Киева, которые пытались украсть в конце прошлого года.
На сайте ФГВФЛ сообщается, что 6 февраля комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации приняла решение вернуть незаконно отчужденное имущество в собственность банка.
Во время рассмотрения жалобы все участники, которые были вовлечены неизвестными лицами в эту аферу, - нотариусы, регистраторы, органы Исполнительной службы, ГП "СЕТАМ", Генпрокуратура, - сообщили, что не совершали никаких действий с этим земельным участком. То есть речь идет о незаконном вмешательстве в государственный реестр.
Земля является вещественным доказательством в одном из уголовных производств СБУ и находилась под арестом. В декабре ее продали на фальшивом аукционе исполнительной службы Оболонского района. Покупателем выступила кипрская фирма после чего участок еще трижды сменил собственника.
Фонд гарантирования вкладов обратился в Генпрокуратуру, благодаря чему 19 января земучасток арестовали еще раз.
Напомним, что земля на Оболони стоимостью 3,7 млрд гривен является одним из самых ликвидных активов Родовид банка, который находится на ликвидации.
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Финансы
07.02.2018 16:17