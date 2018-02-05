«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів

ДП «Укрспирт» 28 грудня уклало угоду з ПрАТ «Вінницький дослідний завод» про закупівлю технологічного обладнання на 50,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2018 року на умовах FCA (склад продавця) поставлять обладнання для виробництва спирту, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Власником «Вінницького дослідного заводу» є Михайло Шінкарук, який також володіє «Приват Техноледжі» з Андрієм Жуковим і Віталієм Пшеничним. Прописана разом із ним Олена Шінкарук співволодіє ТОВ виробничо-комерційна фірма «Воланд Лтд» із Наталією Артапух та ТОВ «Лазер-Вінниця» з Марією Шінкарук-Диковицькою.

У 2010 році завод виграв єдині торги ДП «Червонослобідський спиртовий завод» на 456 тис грн., а з вересня 2016 року отримав підрядів «Укрспирту» на 59,45 млн грн. і один – Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони 111 тис грн.