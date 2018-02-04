Uber запустит в Украине сервис по доставке еды
Компания Uber планирует запустить сервис доставки еды UberEATS в Киеве.
Об этом сообщает
К такому выводу в редакции пришли на основании сообщения о поиске сотрудника на позицию руководителя проекта.
UberEATS — это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ.
Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
03.02.2018 18:17
04.02.2018 11:53