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Deutsche Bank не рекомендует покупать криптовалюту Эксперты Deutsche Bank AG не советуют инвестировать в криптовалюты. Об этом заявил руководитель главного инвестподразделения Маркус Мюллер в интервью Bloomberg, передает ZN.UA. Он отметил, что основные проблемы криптовалют — это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных. «Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно», — заявил он. «Существует реальная опасность полной потери вложенных средств», — добавил банкир.

Хвыля

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