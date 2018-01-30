Deutsche Bank не рекомендует покупать криптовалюту

Deutsche Bank

Эксперты Deutsche Bank AG не советуют инвестировать в криптовалюты.

Об этом заявил руководитель главного инвестподразделения Маркус Мюллер в интервью Bloomberg, передает ZN.UA.

Он отметил, что основные проблемы криптовалют — это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных. «Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно», — заявил он.

«Существует реальная опасность полной потери вложенных средств», — добавил банкир.


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