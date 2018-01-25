Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги

Новый подход будет направлен "на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости".

Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения и отменяется обязательный сбор с безработных (так называемый "налог на тунеядцев").

Об этом сообщается на сайте главы Республики Беларусь.

Таким образом декретом отменяется взыскание более 250 долларов в год для официально не работавших в течение полугода. при этом они обязываются полностью возмещать стоимость услуг, субсидируемых государством.

Перечень этих услуг, согласно первому в наступившем году декрету Лукашенко, до 1 апреля должно определить правительство.Согласно декрету, на местные органы власти возлагается индивидуальная работа по трудоустройству и ресоциализации граждан.

У Лукашенко заверяют, что новый подход будет направлен "на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости".

Декрет №3, принятый 2 апреля 2015 года, обязывал граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан, а также лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин (одна базовая величина - 23 рубля, что равно около 330 гривнам).

Нововведение вызвало негативный общественный резонанс и подверглось критике местных экспертов. В регионах Беларуси прошли массовые протесты против "декрета о тунеядстве". Были задержаны сотни активистов.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение года не взыскивать "налог на тунеядцев". Он также поручил составить списки тех, кто подпадает под декрет №3.

В ноябре 2017 МВФ рекомендовал Беларуси отменить налог на тунеядцев и отказал в кредите.


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