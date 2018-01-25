Минфин рассчитывает получить следующий транш МВФ в мае

Его размер может составить 1,9 млрд долларов.

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Министерство финансов рассчитывает получить следующий, пятый транш Международного валютного фонда в мае, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены", - сказал министр Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе в четверг утром.

Среди основных условий глава Минфина назвал принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка Украины.

Между тем агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники пишет, что размер этого транша может составить 1,9 млрд долларов. Как удалось выяснить изданию, в ходе вчерашних переговоров президента Петра Порошенко и директора МВФ Кристин Лагард удалось прояснить все проблемные вопросы, которые с лета прошлого года тормозили выделение пятого транша.

Напомним, что кредит был выделен по 4-летней программе расширенного финансирования (EFF) в марте 2015 года. На сегодняшний день из этой суммы получено $8,7 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен сразу после подписания программы, второй в $1,7 млрд - в августе 2015 года, третий в $1 млрд - в сентябре 2016 года и последний, четвертый в $1 млрд - в апреле 2017 года.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет фактически означать прекращение программы Extended Fund Facility (EFF).