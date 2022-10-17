ЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євро

Загальна сума допомоги збільшилась до 3,1 мільярда євро, інформує ZN.ua.

ЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євро
Євросоюз виділив Україні додаткову військову допомогу
© Pixabay

Рада ЄС узгодила виділення Україні додаткового траншу військової допомоги у 500 млн євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для подальшої підтримки Збройних сил України. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«ЄС посилює свою підтримку Україні у захисті суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів своєї країни, а також захисту цивільного населення від російської агресивної війни, що триває», - наголосили в ЄС.

Шостий транш у розмірі 500 мільйонів євро тепер доведе загальний внесок ЄС у рамках EPF для України до 3,1 мільярда євро.

«Мобілізація додаткових 500 мільйонів євро країнами-членами ЄС є ще одним доказом того, що ми залишаємося непохитними у нашій підтримці українських збройних сил для захисту країни від ескалації незаконної агресії. Останні невибіркові напади Росії на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру є ще одним доказом повної неповаги Росії до прав людини та міжнародного права. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - наголосив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Також наголошується, що обсяг обладнання, яке буде надано в новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам ЗСУ та визначено українським урядом. Пакет допомоги буде розподілено наступним чином:

  • 490 мільйонів євро піде на військове обладнання оборонного характеру.
  • 10 мільйонів євро призначено витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, і пальне.

Допомога також дозволить забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державами-членами ЄС в рамках EPF.


Артем Руденко, ZN.ua





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