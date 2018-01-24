НБУ назначил нового директора Банкнотно-монетного двора

Он работает на предприятии с 2009 года, пройдя карьеру от инженера-технолога до топ-менеджера.

Фото: bank.gov.ua

Новым генеральным директором Банкнотно-монетного двора НБУ с 23 января стал Владимир Баглай. Он выиграл конкурс, объявленный в связи с отставкой предыдущего руководителя Сергея Иванюты.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Баглай работает на предприятии с 2009 года, пройдя карьеру от инженера-технолога до первого заместителя (с октября 2015 года) и исполняющего обязанности гендиректора (с ноября 2017 года).

Закончил в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" по специальности технология печатных изданий. Свободно владеет английским языком.

"Владимир Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе уже восемь лет. Он в совершенстве знает все этапы этого сложного производственного процесса и все стороны этого предприятия "изнутри", понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции. Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будет способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту", - отметил в. о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий.

Приоритетом Баглая должно стать закрепление позиций на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.