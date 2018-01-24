Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 24 января 2018 года, находится ниже отметки в 70 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает
Так, по состоянию на 07:48 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 69,85 доллара за баррель. Это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Отметим, цены на нефть опускаются в среду после ралли в ходе предыдущей сессии, по итогам которой стоимость нефти марки WTI подскочила до максимума (64,47 доллара за баррель) с декабря 2014 года.
В то же время цена нефти Brent накануне превысила отметку в 70 долларов. Цены на нефть повышались на фоне ожидания снижения запасов нефти в США. Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе упали на 1,6 млн баррелей. Снижение запасов может быть отмечено по итогам десятой недели подряд, что станет самым длительным подобным периодом с 1982 года.
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