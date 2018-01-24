Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 24 января 2018 года, находится ниже отметки в 70 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает РБК-Украина.

Так, по состоянию на 07:48 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 69,85 доллара за баррель. Это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть опускаются в среду после ралли в ходе предыдущей сессии, по итогам которой стоимость нефти марки WTI подскочила до максимума (64,47 доллара за баррель) с декабря 2014 года.