Подорожчав вдвічі друк квитанцій за «комуналку» в Запоріжжі

КП «Центр управління інформаційними технологіями» за результатами тендеру 11 січня уклало угоду з ТОВ НВФ «Гермес-комп» на друк квитанцій за комунальні послуги вартістю 1,37 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Фірма протягом року має друкувати платіжні документи для сплати комунальних послуг, виготовлені на листі паперу формату А4 та щільністю 80 г/м2 (офісний) і складений для можливості відправлення без використання конверту. Орієнтовний місячний обсяг становить 220 тис. штук. Вартість за один документ становить 56,5 копійок.

На минулий рік КП «Наше місто» замовляло «Гермес-комп» аналогічні послуги з ціною за одну платіжку 25,5 копійок.

На нинішній тендер подалося троє учасників і найдешевшу пропозицію ТОВ «Видавничий дім «Сам» (1,3 млн грн) відхилили у зв’язку з розміщенням обладнання в Києві, а не в Запоріжжі чи Запорізькій області, як того вимагала тендерна документація.

ТОВ НВФ «Гермес-комп» належить Олені Притулі та Роману Крещуку.