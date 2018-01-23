Подорожчав вдвічі друк квитанцій за «комуналку» в Запоріжжі
КП «Центр управління інформаційними технологіями» за результатами тендеру 11 січня уклало угоду з ТОВ НВФ «Гермес-комп» на друк квитанцій за комунальні послуги вартістю 1,37 млн грн.
Про це повідомляють
Фірма протягом року має друкувати платіжні документи для сплати комунальних послуг, виготовлені на листі паперу формату А4 та щільністю 80 г/м2 (офісний) і складений для можливості відправлення без використання конверту. Орієнтовний місячний обсяг становить 220 тис. штук. Вартість за один документ становить 56,5 копійок.
На минулий рік КП «Наше місто»
На нинішній тендер подалося троє учасників і найдешевшу пропозицію ТОВ «Видавничий дім «Сам» (1,3 млн грн) відхилили у зв’язку з розміщенням обладнання в Києві, а не в Запоріжжі чи Запорізькій області, як того вимагала тендерна документація.
ТОВ НВФ «Гермес-комп» належить Олені Притулі та Роману Крещуку.
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Финансы
23.01.2018 06:00