Из-за санкций США роSSийским компаниям ограничили закупки продуктов Microsoft, - Reuters

По данным СМИ, роSSийские компании, которые находятся под санкциями, стремятся их обойти.

Из-за санкций США роSSийским компаниям ограничили закупки продуктов Microsoft, - Reuters

РоSSийские дистрибьюторы Microsoft ввели ограничения для более 200 фирм, попавших под санкции США, которые ввели в августе 2017 года.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Речь идет о двух официальных дистрибьюторах Microsoft в РоSSии - компаниях Merlion и RRC. Ограничения связаны с тем, что в августе 2017 года Минфин США сократил период оплаты заказов, которые роSSийские фирмы делают у американских компаний, в два раза. Эта мера коснулась роSSийских банков и энергетического сектора.

Раньше для роSSийских компаний срок оплаты заказов составлял 90 дней. для банков - 30 дней. Теперь, после введения санкций США, сроки сократились до 60 и 14 дней соответственно.

В связи с этим Merlion потребовала от роSSийских компаний, попавших под санкции, оплаты заказов в сжатые сроки, а иногда предоплаты. В RRC заявили о введении "серьезных ограничений" на размещение и оплату заказов. Письма дистрибьюторов клиентам оказались в распоряжении Рейтер.

И Merlion, и RRC в качестве причины новых правил оплаты назвали санкции, которые США ввели против РоSSии в августе. Microsoft в комментарии агентству сообщила, что корпорация "твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами".

Для американских компаний сотрудничество с роSSийскими фирмами, которые попали под санкции, грозит штрафом в размере от $250 тыс. до миллиона долларов, а также тюремным заключением.

Источники Рейтер рассказывают, что роSSийские компании, которые находятся под санкциями, стремятся их обойти - ищут посредников для сотрудничества с американцами и "неафиллированные бизнес-единицы". По словам источника агентства в Минфине РФ, в ближайшее время в ведомстве ожидают рост числа компаний-посредников в ожидании новых санкций США. Они могут коснуться бизнесменов и предпринимателей из окружения президента РФ Владимира Путина, а также банков и предприятий, работающих в оборонном секторе.

Как сообщалось ранее в январе, Минобороны РФ откажется от Windows в пользу ОС на базе Linux.


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