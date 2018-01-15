Шестой энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
14 января 2018 года энергоблок № 6 Запорожской АЭС был досрочно подключен к энергосистеме после ремонта.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.
“14 января 2018 года в 16 час. 00 мин. энергоблок № 6 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосистеме после завершения планового капитального ремонта. Продолжительность ремонта составила 63,67 суток (плановая продолжительность — 70 суток)”, - говорится в сообщении информационного центра ЗАЭС.
Как уточнили в пресс-центре, по состоянию на 15 января 2018 года на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5 300 МВт.
Также добавляется, что с начала 2018 года Запорожская атомная электростанция выработала более 1,5 млрд кВт*ч электроэнергии, а с начала эксплуатации более 1 трлн 096 млрд кВт электроэнергии.
“В 2018 году в соответствии с утвержденным графиком ремонтная кампания на Запорожской АЭС начнется 20 января с вывода энергоблока № 2 в плановый средний ремонт продолжительностью 114 суток”, — уточнили на ЗАЭС.
Напомним, 6 декабря 2017 года в сети был подключен энергоблок № 4 Запорожской АЭС после проведения планового ремонта.
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Финансы
15.01.2018 13:06