США ввели финальные пошлины на украинскую катанку

США ввели финальные пошлины на украинскую катанку

Министерство торговли США 9 января 2018 года приняло решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин на импорт углеродистой и легированной катанки из Украины и ЮАР. Согласно материалам Комиссии по международной торговле (ITC) при Минторге, размер пошлины для украинских производителей составит 34,98-44,03%.

Об этом сообщает  UAprom.

В частности, продукция меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» и Енакиевского металлургического завода будет облагаться пошлиной в 44,03%, тогда как других производителей – 34,98%.

«Данный размер пошлины, введенной против продукции АМКР и ЕМЗ, связан с наличием отягощающих обстоятельств ввиду отказа заводов от полного сотрудничества в процессе расследования», - говорится в материалах ITC.

При этом в отношении металлотрейдера Duferco S.A. было определено, что он не осуществлял продажи указанной продукции за период расследования. Поэтому Минторг решил в дальнейшем не изучать Duferco, как объект расследования.

Продукция всех других производителей/экспортеров из Украины будет облагаться пошлиной в 34,98%.

Что касается южноафриканского альянса производителей (ArcelorMittal South Africa Limited, Scaw South Africa (Pty) Ltd. и Consolidated Wire Industries), то он получил пошлину в размере 142,26%, тогда как другие компании из ЮАР – 135,46%.

Ожидается, что к 22 февраля ITC должна согласовать финальное решение Минторга, после чего ведомство не позднее 1 марта выдаст постановления о введении пошлин.

Напомним, что 25 октября 2017 года Министерство торговли США приняло решение о введении предварительных а/д пошлин на импорт катанки из Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции, Украины и Великобритании.

Тогда размер пошлины для украинских производителей был высчитан на уровне 34,98-44,03%.

21 ноября 2017 года Минторг объявил о введении финальных антидемпинговых пошлин на импорт катанки из Беларуси, РоSSии и ОАЭ в диапазоне от 84,10% до 756,93%.

Как сообщалось ранее, Минторг США 28 августа 2017 года принял решение о введении предварительных компенсационных пошлин на импорт катанки из Италии (1,70-44,18%) и Турции (до 2,27%).

28 марта американские металлургические компании Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel обратились к властям США начать антидемпинговое расследование в отношении импорта катанки из 10 стран.

Минторг 18 апреля объявил о начале такого расследования. Его предметом по факту демпинга стала продукция из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Италии, Испании, ОАЭ, РФ, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи. А турецкая и итальянская катанка проверялась на предмет субсидирования.




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