В Харькове задержали двух сотрудников ГФС при получении $20 тыс. взятки
Подполковник и майор налоговой службы наладили схему систематического получения взяток от предпринимателей.
Сотрудники Службы безопасности задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки в размере 20 тыс. долларов.
Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Фейсбуке.
Установлено, что заместитель начальника одного из управлений главного управления ГФС области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным - наладили схему систематического получения взяток от предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.
Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тыс. долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
"Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Пытаясь избежать передачи денег "из рук в руки", чиновники привлекли к своей сделки посредника - кассира одного из пунктов обмена валют", - отметил Абдула.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.
Напомним, ранее в Харьковской области высокопоставленного налоговика поймали на взятке 250 тысяч гривен.
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