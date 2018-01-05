В Харькове задержали двух сотрудников ГФС при получении $20 тыс. взятки

Подполковник и майор налоговой службы наладили схему систематического получения взяток от предпринимателей.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Сотрудники Службы безопасности задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки в размере 20 тыс. долларов.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Фейсбуке.

Установлено, что заместитель начальника одного из управлений главного управления ГФС области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным - наладили схему систематического получения взяток от предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.

Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тыс. долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.

"Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Пытаясь избежать передачи денег "из рук в руки", чиновники привлекли к своей сделки посредника - кассира одного из пунктов обмена валют", - отметил Абдула.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Напомним, ранее в Харьковской области высокопоставленного налоговика поймали на взятке 250 тысяч гривен.