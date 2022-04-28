НБУ начал устанавливать официальный курс для еще двух валют

28 апреля НБУ обновил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны. В частности, в список валют включили доминиканский песо и новый тайваньский доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ начал устанавливать официальный курс для еще двух валют
Фото: dw.com

Обе валюты включены в список иностранных валют, к которым определяется официальный курс гривны один раз в месяц.

Также регулятор изменил периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату с ежемесячной на ежедневную, а к саудовскому риалу — с ежедневной на ежемесячную.

Обновление перечней обусловлено изменением объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами, объясняют в Нацбанке. Других изменений в перечне валют и банковских металлов, к которым устанавливается официальный курс гривны, не произошло.

В связи с изменением периодичности установления официального курса гривни к азербайджанскому манату и саудовскому риалу Национальный банк определил следующие особенности установления курса к соответствующим иностранным валютам:

  • официальный курс гривны к азербайджанскому манату, установленный Национальным банком 31 марта 2022, будет действовать до 28 апреля 2022 (включительно);

  • официальный курс гривны к саудовскому риалу, установленный Национальным банком 27 апреля 2022 года, будет действовать с 28 апреля по 30 апреля 2022 года (включительно).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисовПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Рынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней АзииРынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней Азии
Rozetka на время войны поменяла название брендаRozetka на время войны поменяла название бренда
Блок рекламы


Похожие новости
Курс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евроКурс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евро
С начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕСС начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС
На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в УкраинеНа 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине
Доллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в УкраинеДоллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в Украине
Скоро чернозем будут вывозить: оккупанты-мародеры уже начали вывозить овощи из Херсонской областиСкоро чернозем будут вывозить: оккупанты-мародеры уже начали вывозить овощи из Херсонской области
Курс доллара после войны: что будет со сбережениями в гривнеКурс доллара после войны: что будет со сбережениями в гривне
Гривна продолжает держать позиции: курс валют в банках на 26 апреляГривна продолжает держать позиции: курс валют в банках на 26 апреля
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
В Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла из-за вызванного войной дефицитаВ Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла из-за вызванного войной дефицита
Shell начала процесс выхода из роSSийского проекта «Сахалин-2»Shell начала процесс выхода из роSSийского проекта «Сахалин-2»
Последние новости
Подгружаем последние новости