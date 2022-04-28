НБУ начал устанавливать официальный курс для еще двух валют

28 апреля НБУ обновил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны. В частности, в список валют включили доминиканский песо и новый тайваньский доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Обе валюты включены в список иностранных валют, к которым определяется официальный курс гривны один раз в месяц.

Также регулятор изменил периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату с ежемесячной на ежедневную, а к саудовскому риалу — с ежедневной на ежемесячную.

Обновление перечней обусловлено изменением объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами, объясняют в Нацбанке. Других изменений в перечне валют и банковских металлов, к которым устанавливается официальный курс гривны, не произошло.

В связи с изменением периодичности установления официального курса гривни к азербайджанскому манату и саудовскому риалу Национальный банк определил следующие особенности установления курса к соответствующим иностранным валютам: