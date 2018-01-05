Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» 22 грудня за результатами відкритих торгів уклало договір з Корпорацією виробничих та комерційних підприємств «Союз» щодо капітального ремонту котлоагрегату ТГМ-84Б Ст. № 19 за 51,39 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Протягом п’яти календарних днів з моменту підписання угоди, виконавець робіт отримає авансовий платіж у розмірі 30,83 млн грн (60% від ціни договору). Остаточну оплату підряднику перерахують протягом 20 днів з моменту підписання актів виконаних робіт. Договір діятиме до кінця 2018 року, однак ремонт мають завершити до 30 липня 2018 року.

Згідно з договором, гарантійний термін відремонтованої котельної установки становитиме мінімум 12 місяців з моменту увімкнення, максимум – 18 місяців після закінчення ремонтних робіт.

Замовник не оприлюднив затверджений сторонами кошторис, що не дозволяє порівняти закладені у ньому ціни з ринковими.

Відповідно до даних додатку «Договірна ціна», найбюджетнішим рядком витрат є матеріальні ресурсу (36 млн грн). Також, сторони узгодили витрати на заробітну плату по підряду у розмірі 3,54 млн грн, у вигляді прибутку підрядна організація отримає 346 тис. грн.

Участь у тендері взяли дві компанії – ТОВ «Виробниче підприємство “Харківенергореммонтаж”» Владислава Євменова та Лариси Баклан і Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз». За результатами аукціону пропозиція останнього виявилась дешевшою на 0,16%.

Одеська Корпорація «Союз» зареєстрована на ТОВ «Енергопостачання» (63%) та ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг» (37%). Бенефіціарним власником виступає одеситка Альона Приходько.

Керівником є Ігор Приходько, співзасновник російської АТ «Енерго-будівельна корпорація «Союз».

Приходько також є віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців, президентом якого є екс-нардеп Анатолій Кінах (Блок «Наша Україна» –> «Партія регіонів»). Приходько допомагав Кінаху на громадських засадах у 5-7 скликаннях ВРУ включно.

У 2011 році біглий президент України Віктор Янукович нагородив Приходька орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

З початку року Корпорація «Союз» отримала державних замовлень на загальну суму 481 млн грн, левову частину з яких – від ДП «НАК “Укренерго”» (420 млн грн).


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