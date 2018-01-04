В настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – эксперт

В настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – эксперт

В Украине не работает банковская система из-за отсутствия кредитования.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Виктор Скаршевский.

«В ближайшее время, чтобы наладилась банковская система нужно, чтобы в банк шли не только депозиты, но и заработало кредитование. На данный момент банки фактически не кредитуют  экономику. Если банки не кредитуют реальную экономику, то она не работает»,- сказал В. Скаршевский.

По словам экономиста, сейчас банки покупают депозитные сертификаты у Нацбанка, для того, чтобы выплатить по ним проценты, а НБУ печатает деньги, и в реальный сектор экономики банки деньги не вкладывают.

«Получается замкнутый круг и такая своеобразная пирамида», - резюмировал В. Скаршевский.

Напомним, за 10 месяцев 2017 года чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков Украины составила 2,15 млрд грн. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

“Рад отметить, что в 2017 году банковская система вернулась к прибыльной деятельности и мы наблюдаем восстановление доверия населения и бизнеса к банковской системе и гривне”, – заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий на последней в текущем году встрече с банкирами.

По данным Нацбанка, увеличение депозитов физических лиц в гривне за 11 месяцев составляет 25 млрд грн, то есть +13%. В целом объем вкладов физлиц достиг 215,8 млрд грн. Депозиты бизнеса выросли на 8 млрд грн, или на 3,7% – до 225,4 млрд грн. При этом, как ранее отмечали в Нацбанке, ставки по депозитами ушли на “дно”: доходность по валютным вкладам находятся на исторических минимумах, по гривневым – на самых низких уровнях за последние 5 лет.

Смолий также отметил, что Нацбанк уже сейчас значительно либерализовал валютный рынок, отменив почти все ограничения 2014-2015 годов.




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