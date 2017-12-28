НКРЭКУ повысила оптовую цену на электроэнергию

Одно из оснований - рост цены на энергетический уголь.

Фото: oilreview.kiev.ua

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг решила с 1 января повысить прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 9,5% до 1 495,57 гривен/МВт-час. А с 1 апреля она увеличится до 1 586,7 гривен/МВт-час, что на 16,2% выше текущей прогнозной ОРЦ.

Такое решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Одним из оснований повышения стал подорожание угля на мировом рынке. При расчете ОРЦ комиссия учитывала среднюю индикативную цену угля API2 за период на уровне 83,08 долларов/тонна (за период декабрь 2016 - декабрь 2017), среднюю ставку фрахта 12,21 долларов/тонна и перевалки угля с кораблей на склады украинских портов - 7,02 долларов/тонна (суммарно 102,31 долларов/тонна). Объем импортированного угля будет составлять 4 205,1 тыс. тонн. (15,6% от всех поставок в 2018 году).

Также комиссия объясняет повышение тарифа девальвацией гривны, высокой инфляцией цен производителей, существенным ростом зарплат в промышленности.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.