АМКУ збудився на Торгово-промислову палату за її довідки «єдиним виробникам»

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування дій Торгово-промислової палати України (ТПП України) під час видачі довідок про єдиного виробника/постачальника продукції/робіт/послуг, повідомляє АМКУ.

Справа порушена за заявою ПП «РІМ-центр» (підрядник залізниці по ремонту фрез).

Вказані довідки про єдиного виробника… використовують під час участі в процедурах публічних закупівель.

Наприклад, торік ТПП надала свій висновок про ексклюзивність послуг приватного підприємства «Науково-технічний центр «Псіхєя» на постачання інформації щодо котирувань палива. Ця довідка дозволила фірмі без проведення відкритих торгів отримати підряд державного підприємства «Держзовнішінформ» вартістю 125 тис грн. щодо інформування замовника про ціни на оптові партії бензину, дизпалива, тощо. Разом з тим, в Україні існують ще кілька компаній, які надають такі самі послуги. Але ТПП видала одній з них довідку про про ексклюзивність послуг.

Метою проведення розслідування АМКУ є встановлення відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції порядку видачі ТПП України довідок про єдиного виробника/постачальника продукції/робіт/послуг.

За наявності у суб’єктів господарювання інформації, яка може бути використана Комітетом під час зазначеного розслідування, її можна направляти до 31.01.2018 року на електронну адресу vap@amcu.gov.ua.

На сайті ТПП не вказана вартість послуги по видачі довідки про підтвердження наявності/відсутності статусу єдиного виробника/постачальника продукції/робіт/послуг в Україні згідно з аналізом/моніторингом наданих замовником документів і законодавчо-нормативного регулювання відповідного ринку, галузі, продукції, товару, послуги.


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