Турция купила у РоSSии С-400 на $2,5 млрд
Ожидается, что первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.
Стоимость сделки по приобретению Турцией у РоSSии зенитно-ракетных комплексов С-400 составила $2,5 млрд.
Об этом глава роSSийской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью газете "Коммерсант", передает Deutsche Welle.
"Он подтвердил, что речь идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы - 55 процентов - будет покрыта за счет роSSийских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса, уточнил Чемезов", - говорится в сообщении.
"РоSSийский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", - добавил он. Как ожидается, первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у РоSSии С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с Альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.
Напомним, что в конце октября в НАТО предупредили Турцию о последствиях приобретения роSSийских С-400. С-400 не совместима с системами НАТО.
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