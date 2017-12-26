Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин
Портал DOU спросил у украинских IT-cпециалистов о том, что бы они назвали самыми значимыми событиями уходящего года. Среди лидирующих ответов — безвизовый режим с ЕС, блокировка роSSийских сайтов и рост курса биткоина. Всего
Интересно, что с возрастом и опытом оценки важности событий отличаются. Среди джуниоров блокировку роSSийских сайтов отметило 26% респондентов, а среди опытных специалистов — только 13%. Курс биткоина также больше интересовал джуниоров — 16% против 10% у сениоров.
|№
|Событие
|% голосов в поддержку
|1
|Начал действовать безвизовый режим
|47,7%
|2
|Блокировка «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru и др. сервисов из РФ
|20,2%
|3
|Bitcoin по $18 000
|14,2%
|4
|Сохранение 5% налога для ЕН на 3-й группе
|8.6%
|5
|Кибератака в Украине (вирус Petya)
|5.1%
|6-7
|Запрет «маски-шоу» и изъятие серверов при обыске
|2.1%
|6-7
|Другое
|2.1%
Среди самых значимых событий года опрошенные IT-специалисты назвали Lviv IT Arena и ITEM, но при этом 58% респондентов указали, что не следили за этой темой. Остальные проголосовали так:
Лучшие мероприятия 800+ посетителей:
|№
|Мероприятие
|Город
|% голосов в поддержку
|1
|Lviv IT Arena
|Львов
|29,2%
|2
|GDG DevFest Ukraine 2017
|Львов
|14,7%
|3
|KharkivJS
|Харьков
|12,2%
|4
|IT Weekend Ukraine
|Киев
|6,5%
|5
|iForum-2017
|Киев
|5,9%
|6
|JavaDay UA 2017
|Киев
|5,2%
|7
|QA Fest 2017
|Киев
|4,6%
|8
|JEEConf
|Киев
|3,6%
|9
|SE2017 Conference
|Киев
|2,7%
|10
|Outsource People 2017 Kyiv
|Киев
|1,4%
Лучшие мероприятия 400+ посетителей:
|№
|Мероприятие
|Город
|% голосов в поддержку
|1
|ITEM-2017
|Днепр
|10.6%
|2
|LvivJS 2017
|Львов
|7.2%
|3
|.NET Fest
|Киев
|6.4%
|4
|PyCon Ukraine 2017
|Львов
|6.2%
|5-6
|AI Ukraine ’17
|Харьков
|5.6%
|5-6
|Drupal Camp Kyiv 2017
|Киев
|5.6%
|7-8
|JavaScript fwdays
|Киев
|5.5%
|7-8
|Lviv Outsourcing Forum
|Львов
|5.5%
|9
|Lviv Project Management Day
|Львов
|5.4%
|10-11
|KharkivCSS #2
|Харьков
|4.7%
|10-11
|PHP fwdays
|Киев
|4.7%
Неудачным уходящий год назвало всего 4% респондентов — в прошлом году тех, кто выбрал такой вариант ответа, было 7%. 40% отметили, что год был трудный, но «в целом, все хорошо», еще 31% признали год нормальным, а 24% назвали его лучшим в своей жизни.
Оценки года также отличаются по опытности и возрасту респондентов:
При этом, 68% опрошенных уверены, что 2018 год будет лучше 2017 года. Вариант «Все будет плохо, но вы держитесь» выбрали 4% опрошенных.
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Финансы
26.12.2017 13:11
26.12.2017 13:12