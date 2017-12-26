Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин

Портал DOU спросил у украинских IT-cпециалистов о том, что бы они назвали самыми значимыми событиями уходящего года. Среди лидирующих ответов — безвизовый режим с ЕС, блокировка роSSийских сайтов и рост курса биткоина. Всего в исследовании приняли участие 5783 человека, исходники с данными есть на GitHub. , пишут AIN.UA

Интересно, что с возрастом и опытом оценки важности событий отличаются. Среди джуниоров блокировку роSSийских сайтов отметило 26% респондентов, а среди опытных специалистов — только 13%. Курс биткоина также больше интересовал джуниоров — 16% против 10% у сениоров.

Событие % голосов в поддержку
1 Начал действовать безвизовый режим 47,7%
2 Блокировка «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru и др. сервисов из РФ 20,2%
3 Bitcoin по $18 000 14,2%
4 Сохранение 5% налога для ЕН на 3-й группе 8.6%
5 Кибератака в Украине (вирус Petya) 5.1%
6-7 Запрет «маски-шоу» и изъятие серверов при обыске 2.1%
6-7 Другое 2.1%

Среди самых значимых событий года опрошенные IT-специалисты назвали Lviv IT Arena и ITEM, но при этом 58% респондентов указали, что не следили за этой темой. Остальные проголосовали так:

Лучшие мероприятия 800+ посетителей:

Мероприятие Город % голосов в поддержку
1 Lviv IT Arena Львов 29,2%
2 GDG DevFest Ukraine 2017 Львов 14,7%
3 KharkivJS Харьков 12,2%
4 IT Weekend Ukraine Киев 6,5%
5 iForum-2017 Киев 5,9%
6 JavaDay UA 2017 Киев 5,2%
7 QA Fest 2017 Киев 4,6%
8 JEEConf Киев 3,6%
9 SE2017 Conference Киев 2,7%
10 Outsource People 2017 Kyiv Киев 1,4%

Лучшие мероприятия 400+ посетителей:

Мероприятие Город % голосов в поддержку
1 ITEM-2017 Днепр 10.6%
2 LvivJS 2017 Львов 7.2%
3 .NET Fest Киев 6.4%
4 PyCon Ukraine 2017 Львов 6.2%
5-6 AI Ukraine ’17 Харьков 5.6%
5-6 Drupal Camp Kyiv 2017 Киев 5.6%
7-8 JavaScript fwdays Киев 5.5%
7-8 Lviv Outsourcing Forum Львов 5.5%
9 Lviv Project Management Day Львов 5.4%
10-11 KharkivCSS #2 Харьков 4.7%
10-11 PHP fwdays Киев 4.7%

Неудачным уходящий год назвало всего 4% респондентов — в прошлом году тех, кто выбрал такой вариант ответа, было 7%. 40% отметили, что год был трудный, но «в целом, все хорошо», еще 31% признали год нормальным, а 24% назвали его лучшим в своей жизни.

Оценки года также отличаются по опытности и возрасту респондентов:

Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин

При этом, 68% опрошенных уверены, что 2018 год будет лучше 2017 года. Вариант «Все будет плохо, но вы держитесь» выбрали 4% опрошенных.


Ольга Карпенко, AIN


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