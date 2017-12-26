Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин

Портал DOU спросил у украинских IT-cпециалистов о том, что бы они назвали самыми значимыми событиями уходящего года. Среди лидирующих ответов — безвизовый режим с ЕС , блокировка роSSийских сайтов и рост курса биткоина. Всего в исследовании приняли участие 5783 человека, исходники с данными есть на GitHub . , пишут AIN.UA

Интересно, что с возрастом и опытом оценки важности событий отличаются. Среди джуниоров блокировку роSSийских сайтов отметило 26% респондентов, а среди опытных специалистов — только 13%. Курс биткоина также больше интересовал джуниоров — 16% против 10% у сениоров.

№ Событие % голосов в поддержку 1 Начал действовать безвизовый режим 47,7% 2 Блокировка «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru и др. сервисов из РФ 20,2% 3 Bitcoin по $18 000 14,2% 4 Сохранение 5% налога для ЕН на 3-й группе 8.6% 5 Кибератака в Украине (вирус Petya) 5.1% 6-7 Запрет «маски-шоу» и изъятие серверов при обыске 2.1% 6-7 Другое 2.1%

Среди самых значимых событий года опрошенные IT-специалисты назвали Lviv IT Arena и ITEM, но при этом 58% респондентов указали, что не следили за этой темой. Остальные проголосовали так:

Лучшие мероприятия 800+ посетителей:

№ Мероприятие Город % голосов в поддержку 1 Lviv IT Arena Львов 29,2% 2 GDG DevFest Ukraine 2017 Львов 14,7% 3 KharkivJS Харьков 12,2% 4 IT Weekend Ukraine Киев 6,5% 5 iForum-2017 Киев 5,9% 6 JavaDay UA 2017 Киев 5,2% 7 QA Fest 2017 Киев 4,6% 8 JEEConf Киев 3,6% 9 SE2017 Conference Киев 2,7% 10 Outsource People 2017 Kyiv Киев 1,4%

Лучшие мероприятия 400+ посетителей:

№ Мероприятие Город % голосов в поддержку 1 ITEM-2017 Днепр 10.6% 2 LvivJS 2017 Львов 7.2% 3 .NET Fest Киев 6.4% 4 PyCon Ukraine 2017 Львов 6.2% 5-6 AI Ukraine ’17 Харьков 5.6% 5-6 Drupal Camp Kyiv 2017 Киев 5.6% 7-8 JavaScript fwdays Киев 5.5% 7-8 Lviv Outsourcing Forum Львов 5.5% 9 Lviv Project Management Day Львов 5.4% 10-11 KharkivCSS #2 Харьков 4.7% 10-11 PHP fwdays Киев 4.7%

Неудачным уходящий год назвало всего 4% респондентов — в прошлом году тех, кто выбрал такой вариант ответа, было 7%. 40% отметили, что год был трудный, но «в целом, все хорошо», еще 31% признали год нормальным, а 24% назвали его лучшим в своей жизни.

Оценки года также отличаются по опытности и возрасту респондентов:

При этом, 68% опрошенных уверены, что 2018 год будет лучше 2017 года. Вариант «Все будет плохо, но вы держитесь» выбрали 4% опрошенных.