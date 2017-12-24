«Укртрансгаз» возглавил поляк Павел Станчак

«Укртрансгаз» возглавил поляк Павел Станчак

В субботу, 23 декабря поляк Павел Станчак был назначен на должность главы ПАО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает ЗН, ссылаясь на источник в "НАК "Нафтогаз України".

Как известно, еще в августе наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал избрание Станчака на пост президента "Укртрансгаза". Но уже в сентябре глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение.  В ноябре НАК "Нафтогаз України" избрал Станчака вице-президентом и членом правления "Укртрансгаза".

Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В польской компании PGNiG он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы (ГТС) и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После этого он до 2008 года был техническим директором и членом правления Gaz-System, а сейчас занимает ту же должность в PGNiG Technologie S.A.

Видимо, именно поэтому компания PGNiG подписала соглашение с компанией "Укртрансгаз" о доступе к украинским газохранилищам. В польской компании предполагают, что это соглашение обеспечит дополнительные возможности для развития деятельности PGNiG в сфере торговли природным газом на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что из "Нафтогаза" уходят все независимые члены набсовета. Как сообщает пресс-служба компании, причина отставки - отсутствие поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.




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