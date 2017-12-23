В Украине за 11 месяцев грузоперевозки возросли на 2%

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в январе-ноябре 2017 г. предприятиями транспорта перевезено 579,7 млн т грузов, что на 2% больше, чем за соответствующий период 2016 г.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины ( Госстат ).

Грузооборот составил 313,1 млрд ткм, или 106,1% от объема января-ноября 2016 г. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 2%, автомобильного - на 8,8%, водного - на 7,7%, трубопроводного - на 13%, авиационного - на 19,2%.

В январе-ноябре 2017 г. железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 253,8 млн т грузов, что на 5,2% меньше, чем в январе-ноябре 2016 г. Перевозки лесных грузов снизилось на 34,1%, кокса - на 29,5%, каменного угля - на 23,6%, черных металлов - на 17,9%, химических и минеральных удобрений - на 17,4%, железной и марганцевой руды - на 7,3%. Вместе с этим перевозки цемента увеличилось на 1,5%, зерна и продуктов перемола - на 15,3%, лома черных металлов - на 15,8%, строительных материалов - на 16,2%, нефти и нефтепродуктов - на 24,1%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 43,9%. По сравнению с январем-ноябрем 2016 г. объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 20,5%.

В январе-ноябре 2017 г. увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 6,1%, газа - на 10,9%. Транзит нефти вырос на 2,1%, газа - на 15,9%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 22,7% и на 23%.