Житомир повысил стоимость проезда в троллейбусах до 8 гривен, в автобусах – до 10 гривен

Горисполком Житомирского городского совета решил повысить стоимость проезда в общественном транспорте города с 29 января на 2 гривны.

Разовый проезд будет стоить 8 гривен в троллейбусах и 10 гривен - в автобусах (для владельцев транспортной карты или карты житомирянина - 6 гривен и 8 гривен соответственно), сообщило местное издание "Житомир.info".

Стоимость проезда для учащихся общеобразовательных школ остается на уровне 3 грн, но при условии оплаты безналично – транспортной картой. Наличными нужно будет платить 4 гривны в электротранспорте и 6 грн в автобусе.

"Мы делали все, чтобы не поднимать тариф на большой процент. Мы видим по другим городам, что за это время уже несколько раз произошло повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Информацию по Киеву , думаю, многие знают: у них минимальный тариф по карте киевлянина будет 12 грн. Хочу напомнить, что Киев и Житомир покупают автобусы и троллейбусы за одну и ту же цену, а у нас в два раза меньший тариф. Задача – максимально поднять наличный расчет и минимально поднимать безналичный расчет, чтобы стимулировать людей переходить на безналичный расчет в электротранспорте", – заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Решение предусматривает второй этап повышения стоимости проезда с 1 июля, когда он подорожает еще на две гривны, но только в электротранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве поднимут после завершения отопительного сезона. Ожидается, что разовая поездка будет стоить 20 гривен вместо нынешних 8 гривен, но по карте киевлянина можно будет ездить за 12 гривен.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, минимальная стоимость будет составлять 15 гривен вместо нынешних 6,50 грн.