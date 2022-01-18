Главы индийских штатов «воюют» в Twitter из-за завода Tesla. Кто же победит?

После того, как глава Tesla Илон Маск пожаловался в своем аккаунте в Twitter на власти Индии, ему начали писать представители индийских штатов, предлагающие построить завод Tesla в их регионе.

Илон Маск получил неожиданную реакцию от местных властей Индии на свой пост, в котором посетовал на высокие пошлины в стране

Надежды Tesla продать свои автомобили в Индии — на одном из крупнейших мировых рынков — были остановлены попытками договориться с властями страны о снижении импортных пошлин. Пошлины эти, по законам страны. могут достигать 100 процентов стоимости товара, что, естественно, невыгодно ни компании, ни потребителям.

После того, как на прошлой неделе Маска спросили о возможной дате поставок машин в страну, он написал в своем аккаунте в Twitter , что его компания «все еще работает над множеством проблем с правительством». Больше подробностей в свой пост генеральный директор Tesla не включил.

Но после публикации поста министры сразу из нескольких индийских штатов ответили Илону Маску в Twitter публичными предложениями о строительстве завода на их территории. Это позволило бы компании избежать импортных пошлин на машины, так как они собирались бы на территории страны.

«Хэй, Илон, я министр промышленности и торговли штата Телангана в Индии, — написал КТ Рама Рао в ответ на пост Маска. — Наш штат является чемпионом в области инициатив по устойчивому развитию и местом для расположения первоклассного бизнеса».

Свои предложения выдвинули еще три индийских штата, но ни на одно из них Маск не ответил. Учитывая, что одна из целей правительства Индии состоит в том, чтобы к 2030 году 30 процентов частных автомобилей были электрическими, власти страны точно не откажутся от завода Tesla в своей стране — вопрос лишь в том, готова ли к этому сама компания.



