На АЗС в Кременчуге микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (обновлено)

Фото: ГСЧС

Вечером воскресенья, 16 января, в Кременчуге Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возник пожар на автозаправочной станции.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 22.10 микроавтобус столкнулся с газовой цистерной емкостью ориентировочно 5 куб. м на территории АЗС "Мотто" по ул. Чкалова. В результате столкновения цистерна загорелась, огонь перекинулся на микроавтобус.

"Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет", – сообщили в ГСЧС накануне поздно вечером.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Сначала к тушению были привлечены 5 экипажей спасателей, впоследствии их количество возросло до восьми.

По состоянию на 06:00 17 января пожар был ликвидирован.

Сообщений об инциденте от полиции пока нет.

Обновление. По данным местного издания Кременчуг Today, в микроавтобусе Volkswagen Caravelle, врезавшемся в АЗС, после тушения пожара были обнаружены сгоревшие останки тела водителя. Полиция проводит расследование.

В соцсетях выложили видео момента ДТП.

Фото: ГСЧС

Напомним, вчера в полдень на Полтавщине перевернулась автоцистерна с газом. Авария произошла около с. Гиряви Искивцы Миргородского района. Обошлось без жертв и пострадавших.