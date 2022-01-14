Хакер-подросток утверждает, что удаленно получил доступ к более чем 20 Tesla по всему миру

 Хакер-подросток по имени Дэвид Коломбо (David Colombo) утверждает, что обнаружил уязвимость в программном обеспечении, которая позволила ему получить контроль над автомобилями Tesla во всем мире.

Хакер-подросток утверждает, что удаленно получил доступ к более чем 20 Tesla по всему миру

Pixabay

По словам исследователя безопасности, ему удалось удаленно регулировать громкость стереосистемы автомобилей, управлять дверями транспортных средств и даже заводить их

Как сообщает Gizmodo, исследователь-подросток по имени Дэвид Коломбо заявил в Twitter, что может удаленно запускать некоторые команды на взломанных автомобилях Tesla без ведома их владельцев.

Хакер получил «полный удаленный контроль над более чем 20 Tesla в десяти странах, но, похоже, не имеет возможности найти владельцев и сообщить им об этом».

По словам Коломбо, он выяснил, как отключить Sentry Mode, функцию безопасности, которая использует множество камер автомобиля, чтобы следить за злоумышленниками, а также открывать двери и окна. Ему удалось изменять громкость стереосистемы, управлять дверями и окнами автомобиля, а также дистанционно заводить автомобили, получить их точное местоположения и определять, присутствует ли в машине водитель.

Однако хакер отметил, что удалено вмешаться в управление Tesla и угнать автомобиль не получится.

«Нет, я не могу помешать тому, кто сидит за рулем (кроме включения музыки на максимальной громкости или мигания фар), и я также не могу управлять этими Tesla удаленно», — написал исследователь.

Коломбо сообщил изданию Bloomberg, что связался с компанией Tesla по поводу уязвимости, но пока не получил от них ответа. Автопроизводитель никак не прокомментировал и не опроверг сообщение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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