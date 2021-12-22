Госпогранслужба получила еще три новых французских вертолета Airbus

В общей сложности украинские пограничники должны получить 24 вертолета Н125 французской компании.

Фото: мвд

В Украину из Франции прилетели еще три вертолета для Государственной пограничной службы. По украинско-французскому контракту пограничное ведомство Украины имеет уже 7 вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter.

Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу. Это новые вертолеты AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики", – говорится в сообщении.

Вертолеты, прибывшие сегодня во Львов, имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его.

Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

В рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 новых вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter.

Напомним, вчера два новых французских вертолета Airbus получила Национальная полиция. Новые машины уже имеют пять лопастей, улучшенную электронику, выдерживают большие нагрузки и имеют улучшенную стабилизацию.

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