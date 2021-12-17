В Кабмине рассказали, где могут построить еще два автобана

В 2022 году должно начаться строительство первого в Украине автобана "Краковец – Броды – Ровно". Заместитель министра финансов Александр Кава считает, что в нашей стране есть еще два потенциальных участка дорог, которые могут стать скоростными трассами.

В Кабмине рассказали, где могут построить еще два автобана

По его словам, автобаном может стать новая автомагистраль Киев – Белая Церковь. Существующая трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через населенные пункты, и нет возможности ее расширить.

Этот автобан может быть построен в виде шестиполосной скоростной дороги с обходом населенных пунктов. Водители могли бы от Белой Церкви до Киева доезжать за 30-35 минут, причем без нарушения скоростного режима.

Еще один потенциальный автобан - от города Стрый во Львовской области в направлении Мукачево через горный хребет. Такая трасса позволил бы водителям в 2 раза быстрее доезжать от Львова до Мукачево и преодолевать Карпатский хребет. Сейчас от Львова в Мукачево водители доезжают примерно за 4 часа. На автобане на это потребовалось бы всего около 2 часов.

Александр Кава также заявил, что для того, чтобы проект скоростной дороги заинтересовал инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тысяч автомобилей. Такой уровень есть только возле столицы и некоторых городах-миллионниках.

Нужно отметить, что на всех автобанах, которые построят в Украине на условиях концессии, разрешенная скорость движения машин составит 130 км/ч.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство первого в Украине автобана, который планируют начать строить в 2022 году, обойдется частному инвестору в не менее 2,8 млрд евро.


Максимов Віталій, Тудей

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