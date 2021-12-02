Дебютировала Toyota Corolla 2022: новые технологии и спецверсия

Компания Toyota обновила свою самую популярную модель Toyota Corolla, которая будет продаваться как модель 2022 года. Corolla получила новые передовые технологии, новые варианты внешней отделки и даже специальную версию Special Edition.

В Европе Corolla Hatchback, Touring Sports, и Sedan оснащаются новейшей информационно-развлекательной системой. Она является стандартной для комплектаций Mid+, GR SPORT, TREK и High. Для остальных версий она будет доступна в качестве опции.

Новая система имеет более мощный процессор. Он работает в 2,4 раза быстрее, чем нынешнее устройство. Орган управления – 8-дюймовый сенсорный дисплей. В стандартной комплектации есть поддержка беспроводного протокола Apple CarPlay.

Покупателям обновленную Corolla предложат в двух новых вариантах цветовой гаммы - Platinum White Pearl и Silver Metallic. У седана Corolla есть новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски (в комплектациях от Mid и выше).

Toyota начнет отправлять европейским дилерам обновленную Toyota Corolla в начале 2022 года, но заказы на нее начнутся уже в конце 2021 года. Сколько она будет стоить – пока еще не известно.

В Украине седан Toyota Corolla сейчас в базовой комплектации стоит от 501 441 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 132 л.с.

Напомним, в сентябре 2021 года в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.