Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничников

В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.

Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничников
Фото: https://dpsu.gov.ua/

Французская судостроительная компания ОСЕА и украинское предприятие НИБУЛОН подписали контракт на строительство в Николаеве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня, 30 ноября, между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией НИБУЛОН был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве", - говорится в сообщении.

В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

Первый катер компании ОСЕА для Госпогранслужбы прибудет в Украину уже весной.

Напомним, проект по ОCEA рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Катера будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны – Одессе, Мариуполе, Бердянске, Измаиле и Килии.

Стоимость сделки – 136 млн евро. 15% этой суммы Украина заплатит из государственного бюджета, а остальные 85%, или почти 116 млн евро, возьмут в специальный кредит у французского казначейства с минимальными процентами.

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