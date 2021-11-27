У жителя Закарпатья таможня забрала Maserati Ghibli

Закарпатская таможня забрала на штрафплощадку до решения суда итальянский автомобиль Maserati Ghibli 2013 года выпуска, чья ориентировочная цена составляет более 600 тысяч гривен. Причина - "липовая" доверенность.

24 ноября на таможенном посту "Виноградов" декларант подал сопроводительные документы на автомобиль Maserati Ghibli, который ввозили в режиме "импорта".

По договору купли-продажи этот спорткар житель Закарпатской области купил у гражданина Украины. Договор заключили в Карловых Варах (Чехия). Договор зарегистрирован чешским нотариусом.

При детальном изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Правоохранители направили письмо указанному нотариусу. Он ответил, что не удостоверял эту сделку купли-продажи.

В результате на 34-летнего жителя Закарпатья составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Спорткар сейчас находится на штрафплощадке. Дело направят в суд.

Если в суде будет доказано, что Maserati Ghibli пытались ввезти в Украину по поддельным документам, то его конфискуют, а правонарушителя оштрафуют на большую сумму.

Напомним, ранее мы рассказали, что делать по закону с евробляхой, если нет возможности растаможить или вывезти.