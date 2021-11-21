В Одесской области запустили "Дунайский экспресс"

Он будет курсировать ежедневно, стоимость билета – 189 гривен.

В Одесской области запустили "Дунайский экспресс"
Фото: Укринформ

"Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс" сообщением Измаил – Одесса. На этом маршруте будет курсировать современный дизель-поезд украинского производства, пишет пресс-служба АО со ссылкой на главу правления Александра Камышина.

Поезд начал курсировать с 20 ноября.

"Мы запускаем совершенно новую модель пригородных перевозок. Благодаря совместным усилиям Укрзализныци, Одесской областной госадминистрации и областного совета с сегодняшнего дня на маршрут Одесса-Измаил выходит "Дунайский экспресс", который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине", - подчеркнул он. .

Поезд был построен на Крюковском вагоностроительном заводе. Максимальная скорость – 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит 189 грн.

Поезд №7002/7001 Одесса-Измаил будет отправляться из Одессы ежедневно в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. В обратном направлении поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Напомним, в следующем году планируют запустить проект пригородного сообщения City Express. Как ожидается, он поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах, благодаря соединению городов-сателлитов с миллионниками электротранспортом.

Проект будет работать в Киеве, Днепре и Харькове.

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