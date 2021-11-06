Tesla открыла завод аккумуляторного оборудования в Онтарио

В рамках программы по расширению и удешевлению производства аккумуляторов компания Tesla открыла в канадском городе Маркем (провинция Онтарио) завод по производству оборудования, необходимого для выпуска батарей. Об этом сообщили в мэрии города.

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В 2019 году американский производитель электромобилей приобрёл канадскую компанию Hibar — она производит насосы, необходимые для сборки аккумуляторов формата 4680, которые планирует использовать Tesla. «С радостью сообщаю, что Tesla Canada присоединяется к нашей отлаженной автомобильной и технологической экосистеме, разместив производственный объект в городе Маркем. Завод станет первым производственным предприятием Tesla Canada в стране, он будет выпускать самое современное промышленное оборудование, которое станет использоваться на заводах Gigafactory по всему миру для сборки аккумуляторов», — написал мэр города Фрэнк Скарпитти (Frank Scarpitti) в твиттере .

Представитель городской администрации Брайан Фруа (Bryan Frois) уточнил, что предприятие в Маркеме открылось ещё летом, расширив промышленный район под Ричмонд-Хиллом. Tesla пока не стала давать официальных комментариев, однако ещё в прошлом году старший вице-президент компании Эндрю Баглино (Andrew Baglino) заявил на мероприятии Battery Day, что «вертикальная интеграция» Hibar позволит ускорить производство батарей и нарастить выпуск аккумуляторных элементов 4680. В прошлом месяце господин Баглино сообщил, что первые машины с батареями формата 4680 будут поставлены в начале будущего года, но добавил, что это новая архитектура, и могут возникнуть некоторые непредвиденные моменты. Сейчас такие аккумуляторы выпускаются на экспериментальном заводе в Калифорнии, производство готовится в Техасе и под Берлином.



