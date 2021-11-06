Популярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентов

Популярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентов

Сетевые источники сообщают о том, что концерн BMW вынужден лишить свои автомобили сенсорного дисплея в составе бортового информационно-развлекательного комплекса. Причина — глобальный дефицит электронных компонентов, с которым столкнулись не только автопроизводители, но и другие IT-компании по всему миру.

Источник изображений: BMW

Известно, что без сенсорного экрана останутся многие популярные модели. Это BMW 3 Series, BMW 4 Series (Coupe, Convertible и Gran Coupe), BMW X5, BMW X6, BMW X7 и BMW Z4.

Такое решение позволит BMW сохранить прежние объёмы производства указанных автомобилей. Для владельцев отсутствие сенсорного дисплея означает, что им придётся взаимодействовать с бортовой мультимедийной системой исключительно при помощи контроллера iDrive. Стоимость автомобилей без сенсорного экрана будет ниже на $500 по сравнению с полностью укомплектованными версиями.

Популярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентов

Сообщается также, что перечисленные модели, лишённые сенсорного управления, останутся и ещё без одной полезной функции. Речь идёт о помощнике Backup Assistant, который позволяет машине выехать задним ходом с парковочного места по той же траектории, по которой она заехала.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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