Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда

Украинцы, у которых нет сертификатов о прохождении курса вакцинации, смогут путешествовать на поездах Укрзализныци. Чтобы позволить невакцинированным пассажирам воспользоваться услугами железнодорожного транспорта, в компании решили открыть специальные пункты.

Укрзализныця нашла способ легально перевозить невакцинированных граждан

Согласно новому постановлению украинского правительства, в поездах УЗ межобластного сообщения могут перемещаться только вакцинированные пассажиры. Кроме того, можно предъявить отрицательный результат экспресс-тестирования.

Укрзализныця решила открыть на железнодорожных вокзалах пункты массовой вакцинации граждан от коронавируса, а также здесь можно сдать ПЦР-тест на COVID-19, для тех, кто не хочет или не может поставить прививку.

"Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Укрзализныця нашла способ легально перевозить невакцинированных граждан

Так, если человек предъявит билет на проезд в любом из поездов УЗ, то экспресс-тестирование ему обойдется вдвое дешевле, чем обычно. При наличии билета – 350 гривен, без билета – 700 гривен.

На сегодняшний день Укрзализныця уже развернула пункты экспресс-тестирования 15 железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы. В ближайшем будущем их продолжат открывать и в других городах.

Напомним, Укрзализныця назвала категории граждан, которые смогут путешествовать на поездах без сертификатов и тестирования.


Шевченко Лилия, Тудей

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