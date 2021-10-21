Цены на проезд в Киеве могут вырасти до 70 гривен

В Киеве уже вскоре вырастут цены на проезд. Повышение тарифов на проезд – факт решенный. Сейчас между перевозчиками и городской властью лишь идут торги о том, на сколько их можно повысить.

О том, что цены на проезд в Киеве будут повышаться, и на сколько предлагают повысить их перевозчики, рассказал в интервью одному из украинских СМИ заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Столичные первозчики заявляют, что не могут далее работать по существующим ныне тарифам на перевозки. Цены на все виды энергоносителей непрерывно растут, зарплаты персоналу нужно повышать, наполненность транспорта из-за перманентных локдаунов упала. В нынешних условиях деньги, собранные за билеты, даже близко не покрывают себестоимости перевозок. А ведь предприятиям еще нужно как-то развиваться.

Перевозчики заявляют, что они тщательно сосчитали свои затраты. Таким образом вышло, что стоимость проезда на маршрутке, например, нужно поднимать до 20 гривен. А вот разовый билет на городскую электричку должен вырасти до 70 гривен – и это только по цене себестоимости проезда. Сейчас билет на городскую электричку стоит 6,21 гривны. Поэтому речь идет о более чем десятикратном повышении тарифа.

Власти вынуждены идти навстречу перевозчикам, чтобы не оставить жителей столицы без транспорта, говорит Поворозник. Конечно, не все их запросы удовлетворят. Власть тщательно изучит их расчеты и предложения и найдет пути, как можно оптимизировать затраты. Однако повышение цен на проезд неизбежно.

"Сейчас город ожидает предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда и предложение подадут на обсуждение общественности", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Это фактически означает, что цены повысят. Вопрос лишь – в размере повышения и в том, насколько власти готовы идти на уступки бизнесу, занимающемуся перевозками в столице.

При этом в горадминистрации добавили, что все льготы на проезд, которые есть у киевлян, им оставят и при новых ценах.