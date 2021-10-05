В Харькове грузовик сбил двух детей, они госпитализированы с тяжелыми травмами

Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: Полиция

В Харькове грузовик на пешеходном переходе сбил двух детей. Они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

ДТП произошло 4 октября около 16:45. Грузовик "DAF XS" с полуприцепом наехал на 12-летнего подростка и неустановленного паренька в возрасте примерно 13 лет.

В результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция

Фото: Полиция

По факту травмирования детей полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя.

Напомним, 2 октября в селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в "карете" скорой помощи, другие не пострадали.

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