В Киевской области произошла авария на автозаправке, погиб человек

Фото: kv.dsns.gov.ua

В Киевской области легковой автомобиль столкнулся с газовым модулем АЗС, в результате один человек погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Святопетривське Бучанского района.

Как выяснилось на месте, авария произошла с участием легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с газовым модулем автозаправочной станции.

В результате ДТП один человек погиб и еще один - пострадал. Также повреждена цистерна с газом, из которой произошла утечка.

Фото: kv.dsns.gov.ua

"Спасатели ликвидировали последствия ДТП и организовали дежурство личного состава на месте происшествия. Для ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.