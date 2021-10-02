В Киевской области произошла авария на автозаправке, погиб человек

Легковой автомобиль столкнулся с газовым модулем АЗС.

Фото: kv.dsns.gov.ua

В Киевской области легковой автомобиль столкнулся с газовым модулем АЗС, в результате один человек погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Святопетривське Бучанского района.

Как выяснилось на месте, авария произошла с участием легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с газовым модулем автозаправочной станции.

В результате ДТП один человек погиб и еще один - пострадал. Также повреждена цистерна с газом, из которой произошла утечка.

Фото: kv.dsns.gov.ua

"Спасатели ликвидировали последствия ДТП и организовали дежурство личного состава на месте происшествия. Для ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в среду, 29 сентября, неподалеку от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.

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