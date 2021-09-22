В РоSSии во время технического полета разбился военный самолет Ан-26
На борту находились шесть членов экипажа.
В Хабаровском крае РоSSии пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находились шесть членов экипажа.
Об этом сообщают роSSийские СМИ.
Отмечается, что самолет пропал во время технического полета, в 40 километрах от Хабаровска. На его поиски направили вертолет.
В МЧС РоSSии заявляют, что поиски осложнены плохой погодой.
По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта "Хабаровск-Новый".
Напомним, 27 августа в Пермской области РоSSии через несколько минут после взлета упал фронтовой бомбардировщик Су-24. Экипаж самолета успел катапультироваться и выжил.
19 августа в РоSSии разбился второй за два дня военный самолет. Истребитель нового поколения МиГ-29СМТ потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота. Летчик погиб.
Ранее, 17 августа, новейший роSSийский самолет Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Московской области. Экипаж погиб.