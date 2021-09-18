Когда водителя нельзя штрафовать за отсутствие страхового полиса

Если водитель отказался предъявить страховой полис, инспектор полиции должен самостоятельно проверить его наличие в электронной системе. Если правоохранитель этого не сделал, но оштрафовал водителя, то такой штраф незаконен, сообщил "Дорожный адвокат".

Когда водителя нельзя штрафовать за отсутствие страхового полиса

Инспекторы полиции остановили автомобиль якобы за нарушение ПДД, но доказательств не предоставили. Поэтому водитель отказался предъявить страховой полис. За это его оштрафовали на 425 гривен.

Автомобилист не согласился со штрафом и обжаловал его в суде. В конечном итоге суд встал на его сторону и отменил штраф, но совершенно по другой причине, не по той, которую истец указывал в иске.

Оказывается, полицейский должен самостоятельно проверить наличие полиса в электронной системе. Если там его нет, то только после этого водителя можно штрафовать за отсутствие полиса.

В данном конкретном случае суд установил, что у полицейского была возможность заглянуть в электронную базу, но он этого по какой-то причине не сделал.

Ранее мы рассказали о том, какие главные ошибки совершают водители, когда их останавливают инспекторы полиции.


Максимов Віталій, Тудей

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