В транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить форму

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурного режима в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", рассказал Усов.

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Фото: КМДА

Усов лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией".

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет - уволим и следующий", - отметил заместитель главы КГГА.

Ранее для контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки "Укрметртестстандарт".