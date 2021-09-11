Ажиотаж в автосалонах: украинцы массово скупают новые автомобили

В Украине в августе 2021 года продали 8 450 новых автомобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. На покупку новых машин украинцы за прошедший месяц потратили 266 млн долларов.

72% из всех новых автомобилей, которые украинцы купили в августе 2021 года, были кроссоверами и внедорожниками.

Первое место по продажам занял Kia Sportage. В августе продали 596 кроссоверов Sportage. На втором месте Renault Duster, на третьем - Toyota RAV4, на четвертом - Renault Sandero, а на пятом - Mitsubishi Outlander.

В среднем за новый автомобиль украинцы в августе платили 31 000 долларов. Это без учета стоимости дополнительного оборудования.

Больше всего новых машин продали в Киеве , Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье. Интересно, что самые дорогие автомобили покупали жители Волынской области. В этом регионе в среднем за новый автомобиль платили 37 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2021 года в Украине выпустили 5 326 автомобилей. Это на 193% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Украине легковые автомобили сейчас делают только два предприятия – Запорожский автомобилестроительный завод и Еврокар.