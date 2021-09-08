SkyUp запустит рейсы из Киева в Прагу. Стоимость билета 47 евро

Украинский лоукостер SkyUp заявил о запуске прямые рейсов между Киевом и Прагой с ценой билетов от 47 евро в одну сторону. Об этом пишет avianews.com.

Фото: biz.censor.net

Что известно о запуске

Авиакомпания хочет начать полеты между столицами Украины и Чехии с 23 сентября. Необходимое разрешение авиаперевозчик получил в Госавиаслужбе еще 27 мая 2020 года.

Выданные права позволяют SkyUp летать между Киевом и Прагой до четырех раз в неделю. В своем расписании авиакомпания заявила полеты три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

График полетов

Киев 19:00 - Прага 20:00, вторник, четверг, воскресенье

Прага 21:00 - Киев 00:05, вторник, четверг, воскресенье

Минимальная цена авиабилета в одну сторону начинается от 1500 грн, что является эквивалентом 47 евро. Туда-обратно слетать можно за 3000 грн.

Самая низкая цена включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55x40x20 см и весом до 9 кг. За перевозку дополнительной ручной клади или багажа необходимо заплатить или выбрать более дорогой тариф.