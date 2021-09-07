В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах

Огромные контейнеровозы, используемые для перевозки грузов по всему миру, являются источниками значительного загрязнения. Например, в Нидерландах, где расположен крупнейший контейнерный порт в Европе (Роттердам), а также огромное количество водных путей, судоходство обеспечивает около 5 % в общей массе выбросов углекислого газа. Компания Zero Emissions Services (ZES) предложила альтернативу дизельным контейнеровозам — электричество.

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В основе системы ZES — стандартные 6-метровые транспортные контейнеры, которые перепрофилированы под блоки питания. Каждый из них оснащён 45 литий-ионными аккумуляторными модулями общей мощностью 2 МВт·ч, что примерно равно ёмкости аккумуляторов 36 электромобилей. Они имеют сходство с аккумуляторными модулями, разработанными Maersk, которые также размещаются в стандартных контейнерах, чтобы помочь повысить эффективность судов в международных рейсах.

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Но, как следует из названия, Zero Emissions Services стремится не просто повысить функциональность контейнеровозов, а сократить выбросы судов до нуля. Предлагаемые компанией так называемые ZESpacks используются как сменные батареи, которые могут быть установлены в специально оборудованные контейнеровозы для обеспечения их энергией во время перевозки. Замена разрядившегося блока на полностью заряженный требует всего 15 минут. Эта концепция была впервые реализована на практике на этой неделе, когда на специализированном судне Alphenaar с установленными модулями ZESpacks была выполнена транспортировка пива для Heineken.

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Судно было переоборудовано в течение последних нескольких месяцев. В частности, потребовалось добавление стандартных разъёмных соединений, которые позволяют подключать блоки ZES. Затем в августе прошли ходовые испытания, после чего 6 сентября Alphenaar отправился с грузом Heineken на борту по маршруту Альфен-ан-ден-Рейн — Мурдейк протяжённостью около 60 км.

ZES подписала 10-летний контракт с Heineken на оказание помощи в доставке пива по Нидерландам. В ближайшем будущем компания планирует расширить деятельность, добавив восемь судов, 14 модулей ZESpack и восемь станций, которые позволяют заряжать два модуля за 2,5 часа и также могут использоваться для стабилизации электросети.

ZES сообщила, что она также подтвердила перспективность своей технологии для использования в будущем с другими источниками энергии, такими как водород или даже аммиак.

Компания планирует обслуживать 30 судоходных маршрутов к 2030 году и 40 — к 2050 году. К этому времени ZES планирует задействовать флот из 400 судов, заменяя до 650 модулей ZESpack на 20 док-станциях, расположенных по всей стране.



