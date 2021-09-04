Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу Полтавской областной госадминистрации Олега Синегубова.

"30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ , что на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей. Работниками аэропорта было проведено переговоры с людьми, которые находились на борту самолета: им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" вроде заверила их в возможности высадки. Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство Офис президента и правоохранительные органы.

Самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30. Он совершил посадку на взлетной полосе.

По информации Полтавской ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но лица людей не устанавливались.

По данным источников "Украинской правды" в Полтавской ОГА, пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Также, по информации СМИ , среди пассажиров, кроме Левочкина и его жены Зинаиды Кубарь, были помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков, помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Мая Радченко.

Собеседник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректная ли информация о составе пассажиров этого самолета ответил, что это "чушь". В то же время источник УП в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По его словам, пассажиры знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев - Полтава.

В аэропорту "Полтава" происходит реконструкция, там не принимают рейсовые самолеты.