В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
Все пассажиры, купившие у онлайн-туроператора Kiwi.com посадочные талоны на рейсы Ryanair, добрались до мест назначения без проблем несмотря на то, что лоукостер назвал такие талоны «фальшивыми» и обещал не пускать с ними на борт пассажиров. Об этом сообщается в пресс-релизе Kiwi.com.
Что говорят в Kiwi
«Такого „фальшивого“ посадочного талона не существует — Kiwi.com выполняет все требования по обеспечению безопасного путешествия для наших клиентов, и делает это на протяжении многих лет», — говорится в сообщении.
Ryanair аргументировал отказ принимать посадочные талоны тем, что Kiwi.com обходит авиационные правила, не информируя пассажиров о протоколах безопасности полета при покупке талона. Также лоукостер обвинил Kiwi во внесении неверных данных о пассажирах при покупке талона.
В Kiwi утверждают, что их посадочный талон отличается от оригинального талона Ryanair только цветом. Вся остальная информация достоверна.
Онлайн-туроператор считает, что настоящая причина конфликта с Ryanair — в разнице цен на билеты.
«Kiwi.com часто продает билеты Ryanair дешевле, чем сама авиакомпания, и им это не нравится. Поведение Ryanair ставит прибыль выше выбора потребителя. Ryanair наказывает пассажиров только за то, что им не нравится конкуренция», — говорится в заявлении оператора.