В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты

Все пассажиры, купившие у онлайн-туроператора Kiwi.com посадочные талоны на рейсы Ryanair, добрались до мест назначения без проблем несмотря на то, что лоукостер назвал такие талоны «фальшивыми» и обещал не пускать с ними на борт пассажиров. Об этом сообщается в пресс-релизе Kiwi.com.

Фото: avia.tips

Что говорят в Kiwi

«Такого „фальшивого“ посадочного талона не существует — Kiwi.com выполняет все требования по обеспечению безопасного путешествия для наших клиентов, и делает это на протяжении многих лет», — говорится в сообщении.

Ryanair аргументировал отказ принимать посадочные талоны тем, что Kiwi.com обходит авиационные правила, не информируя пассажиров о протоколах безопасности полета при покупке талона. Также лоукостер обвинил Kiwi во внесении неверных данных о пассажирах при покупке талона.

В Kiwi утверждают, что их посадочный талон отличается от оригинального талона Ryanair только цветом. Вся остальная информация достоверна.

Онлайн-туроператор считает, что настоящая причина конфликта с Ryanair — в разнице цен на билеты.